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NYT: Эрдоган стал «головной болью» для Байдена из-за России

NYT: Эрдоган стал «головной болью» для Байдена из-за России
Xinhua/Global Look Press

Президент США Джо Байден сходит с ума из-за так называемых пророссийских решений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявила в беседе с газетой The New York Times бывший офицер дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.

«Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», — констатировала Шакелфорд.

Собеседник бывшего офицера дипломатической службы — автор статьи Майкл Кроули — убежден, что это связано с тем, что Турция проводит политику, которая расходится с повесткой западных стран и тем самым «сводит с ума» Байдена и его администрацию. Он напомнил о поездке Эрдогана в Тегеран на встречу с российским и иранским лидерами Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным, а также предупреждениях Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

«Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России», — подтвердила Шакелфорд.

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Владимиром Путиным вызовом для НАТО.

Байден Россия США Турция Эрдоган
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