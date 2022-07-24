NYT: Эрдоган стал «головной болью» для Байдена из-за России

Собеседник бывшего офицера дипломатической службы — автор статьи Майкл Кроули — убежден, что это связано с тем, что Турция проводит политику, которая расходится с повесткой западных стран и тем самым «сводит с ума» Байдена и его администрацию. Он напомнил о поездке Эрдогана в Тегеран на встречу с российским и иранским лидерами Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным, а также предупреждениях Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.