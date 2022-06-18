NYT: энергетический кризис во Франции мешает Евросоюзу отказаться от российской нефти

Кризис в сфере ядерной энергетики Франции начался с нескольких технических проблем в работе АЭС, пишет Олдерман в статье, которую пересказала «ПолитРоссия». Однако позже ситуация усугубилась тем, что у крупнейшего в Европе экспортера электроэнергии EDF начали случаться серьезные сбои. Все это, по мнению журналистки, мешает европейским странам стать независимыми от российских энергоресурсов.