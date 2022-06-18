NYT: энергетический кризис во Франции мешает Евросоюзу отказаться от российской нефти

Франция столкнулась с беспрецедентным кризисом в энергетической отрасли. Об этом пишет журналистка Лиз Олдерман в статье для The New York Times.
Кризис в сфере ядерной энергетики Франции начался с нескольких технических проблем в работе АЭС, пишет Олдерман в статье, которую пересказала «ПолитРоссия». Однако позже ситуация усугубилась тем, что у крупнейшего в Европе экспортера электроэнергии EDF начали случаться серьезные сбои. Все это, по мнению журналистки, мешает европейским странам стать независимыми от российских энергоресурсов.
«Цены на нефть достигли рекордно высокого уровня после того, как EC согласился прекратить покупать российскую нефть, что усилило экономическую боль в Европе и усугубило кризис стоимости жизни, с которым Франция и другие страны пытаются справиться», — сообщает Лиз Олдерман.
Ранее «Царьград» информировал, что Париж поплатился за введение антироссийских санкций. Москва прекратила поставлять во Францию голубое топливо.