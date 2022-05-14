NYT: бойкот Саммита Америк лидерами Мексики и Бразилии нанесет «унизительный удар» Байдену

Многие страны уже планируют бойкотировать мероприятие. Одним из первых об этом заявил президент Мексики. По его словам, он лично откажется ехать в Соединенные Штаты, если будут исключения, поскольку ранее стало известно, что делегация Кубы и лидеры Венесуэлы и Никарагуа не будут приглашены на саммит.