NYT: бойкот Саммита Америк лидерами Мексики и Бразилии нанесет «унизительный удар» Байдену

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Отказ президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару от участия в Саммите Америк, который пройдет в Лос-Анджелесе, нанесет «унизительный удар» главе США Джо Байдену. Об этом сообщила ежедневная газета The New York Times (NYT).
Многие страны уже планируют бойкотировать мероприятие. Одним из первых об этом заявил президент Мексики. По его словам, он лично откажется ехать в Соединенные Штаты, если будут исключения, поскольку ранее стало известно, что делегация Кубы и лидеры Венесуэлы и Никарагуа не будут приглашены на саммит.
«Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом», — сказано в статье NYT.
Ранее экс-лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что главным виновником кризиса на Украине является президент США Джо Байден.