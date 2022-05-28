NYP: история Байдена о зачислении в Военно-морскую академию поразила политобозревателей

Президент США Джо Байден преувеличил свои достижения в речи перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе. Об этом сообщил обозреватель New York Post.
По информации корреспондента газеты, американский лидер поведал, как в 1965 году сенатор Калеб Боггс согласовал его зачисление в Академию. Однако юный Байден принял решение пойти в Делавэрский университет. Благодаря этому шагу будущий глава США дал старт своей карьере в политике.
«Неизвестно, рассказывал ли Байден эту историю раньше, но она удивила даже политических обозревателей, которые освещали его многочисленные кампании и президентство», — отметил журналист издания.
Автор NYP подчеркнул, что в 1965 году действующий президент США уже имел степень бакалавра в Делавэрском вузе. При этом Байдена признали негодным к военной службе.