NYP: история Байдена о зачислении в Военно-морскую академию поразила политобозревателей

По информации корреспондента газеты, американский лидер поведал, как в 1965 году сенатор Калеб Боггс согласовал его зачисление в Академию. Однако юный Байден принял решение пойти в Делавэрский университет. Благодаря этому шагу будущий глава США дал старт своей карьере в политике.