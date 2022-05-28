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NYP: история Байдена о зачислении в Военно-морскую академию поразила политобозревателей

NYP: история Байдена о зачислении в Военно-морскую академию поразила политобозревателей
globallookpress/POOL/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден преувеличил свои достижения в речи перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе. Об этом сообщил обозреватель New York Post.

По информации корреспондента газеты, американский лидер поведал, как в 1965 году сенатор Калеб Боггс согласовал его зачисление в Академию. Однако юный Байден принял решение пойти в Делавэрский университет. Благодаря этому шагу будущий глава США дал старт своей карьере в политике.  

«Неизвестно, рассказывал ли Байден эту историю раньше, но она удивила даже политических обозревателей, которые освещали его многочисленные кампании и президентство», — отметил журналист издания.  

Автор NYP подчеркнул, что в 1965 году действующий президент США уже имел степень бакалавра в Делавэрском вузе. При этом Байдена признали негодным к военной службе.

NYP академия Аннаполис Байден зачисление США университет
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RusNewsToday24
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