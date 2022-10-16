Nvidia заплатит партнерам за отказ от GeForce RTX 4080 12 GB. Компания компенсирует стоимость картонных коробок, которые придется уничтожить

Nvidia компенсирует своим партнерам стоимость картонных коробок для уже произведенных видеокарт GeForce RTX 4080 12 GB. В пятницу компания объявила об отмене запуска этого 3D-ускорителя из-за «несоответствующего названия», хотя у партнеров Nvidia уже все было готово. Теперь производителям видеокарт, сотрудничающим с Nvidia, необходимо собрать упаковку и утилизировать, а вот сами видеокарты, скорее всего, все же поступят в продажу, но уже с другим названием и в других коробках.





Еще до анонса предполагалось, что третьей картой в серии станет GeForce RTX 4070 Ti или GeForce RTX 4070, хотя Nvidia по какой-то причине решила представить две RTX 4080 – c 16 и 12 ГБ памяти. Сейчас, вероятно, версии с 12 ГБ памяти будут переименованы, хотя этот процесс тоже не будет легким: придется снабдить все уже произведенные видеокарты новыми наклейками, нанести новые обозначения на печатную плату и, вероятно, перепрошить.