Nvidia раскрыла производительность GeForce RTX 4080 в обоих версиях

Итак, с видеокартой GeForce RTX 4090 мы уже разобрались, но это всё же топовая и очень дорогая модель. А что предложат более доступные RTX 4080?





Пока мы не знаем, когда эти карты выйдут на рынок, но Nvidia уже раскрыла их производительность в нескольких играх.





Выходит, что RTX 4080 12GB, которую, согласно мнению многих тематических ресурсов, нужно было назвать RTX 4070, будет выступать на уровне RTX 3090 и RTX 3090 Ti в зависимости от игры. Старшая RTX 4080 16GB уже будет легко обходить флагман Nvidia прошлого поколения, хотя разница не будет колоссальной. Что касается разрыва между двумя версиями RTX 4080, он составит около 25-30%.













Также можно видеть результаты тестирования с использованием DLSS, причём в случае новых карт задействована DLSS 3. Она, как мы знаем, даёт больший прирост, чем DLSS 2, благодаря чему в итоге RTX 4080 12GB уверенно опережает RTX 3090 Ti на 15-20%, а RTX 4080 16GB быстрее RTX 3090 Ti уже на 30-45%. Результаты в Microsoft Flight Simulator не стоит рассматривать вместе с остальными, так как в этой игре DLSS 2 работает плохо.

Сегодня мы также узнали, что даже две RTX 3090 Ti в SLI не способны справиться с RTX 4090.