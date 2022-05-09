Nvidia проиграла. Защита от майнинга LHR взломана и под Linux. Это сделали разработчики NBMiner

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Прошло два дня с момента взлома защиты Nvidia LHR разработчиками NiceHash, как команда NBMiner тоже порадовала своих пользователей теми же новостями. Только на сей раз речь идёт о ПО для Linux.





Таким образом, защита Nvidia полностью пала и для Windows, и для Linux. К сожалению, обе программы имеют закрытый исходный код, так что неясно, какие механизмы использовали разработчики для взлома.

Скажется ли поражение Nvidia на доступности и ценах видеокарт, пока сказать сложно. На данный момент рынок криптовалюты продолжает падение, но рано или поздно он развернётся, и геймеры могут снова столкнуться с дефицитом и сверхзавышенными ценами на видеокарты.