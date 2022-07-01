Nvidia перестала продавать лицензии российским компаниям. У суперкомпьютеров Сбера и Яндекса могут начаться проблемы

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Компания Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на софт для облачного гейминга, о чем изданию «Коммерсантъ» рассказал основатель сервиса Loudplay Виталий Стародубов.

Данную информацию подтвердил ещё один источник в крупном российском IT-холдинге. С сайта Nvidia уже удалены российские партнеры, хотя в самой компании Nvidia от комментариев отказались.

Виталий Стародубов уточнил, что речь идёт о программном обеспечении для разделения ядер на серверной видеокарте. Речь идет о системе Nvidia Grid, которая позволяет использовать одну карту сразу на нескольких ПК. В итоге больше игроков могут подключиться к облачному сервису.





Для тех компаний, которые в большей степени используют систему Nvidia Grid, прекращение действия лицензий будет означать повышение цен на услуги. Так, если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух.

Виталий Стародубов

Источники подтверждают, что пока Nvidia не блокирует действующие лицензии, вероятно рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами. При этом остановка лицензий Nvidia может осложнить работу суперкомпьютеров Яндекса, Сбербанка и МТС, которые используют графические процессоры A100 и DGX-2.

В МТС заявили, что на работу суперкомпьютера решение Nvidia не влияет. В Яндексе сказали, что суперкомпьютеры компании «продолжают работать в стандартном режиме. Сбер отказался от комментариев.