Nvidia официально снизила цены топовые видеокарты GeForce RTX 3080/90

Перед выпуском видеокарт серии GeForce RTX 40 компания Nvidia официально подтвердила, что она снизит цены на свои видеокарты GeForce RTX 3080/90, но это всего лишь акция, ограниченная по времени (сроки не указаны).





Nvidia выбрала RTX 3090 Ti, RTX 3090, RTX 3080 Ti и RTX 3080 с 12 ГБ в качестве акционных товаров с максимальным снижением цены на 500 долларов. Цены снижены на всех лицензированных платформах, включая Amazon, Best Buy, Newegg, Asus, MSI и других.

модель Старая цена, долл. Акционная цена, долл.

RTX 3090Ti 1999 г. 1499

RTX 3090 1499 1299

RTX 3080Ti 1199 1099

RTX 3080 12 ГБ Н/Д 799



В сентябре или октябре этого года Nvidia выпустит новое поколение видеокарт серии RTX 40. В первую партию войдут самые сильные модели, которыми, как ожидается, будут RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070. Ранее источник заявили, что Nvidia надеется очистить запасы старых продуктов перед выпуском новых карт.

На официальном сайте при покупке видеокарт серии RTX 30 можно получить Ghostwire: Tokyo и Doom: Eternal с дополнениями.