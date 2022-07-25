Nvidia готовит настоящего 3D-монстра? Топовая модель линейки GeForce RTX 40 может получить 18176 ядер CUDA и 48 ГБ памяти

В Сети появились параметры возможной топовой видеокарты линейки GeForce RTX 40 – идейного преемника нынешней GeForce RTX 3090 Ti. Если данные, приведенные инсайдером, окажутся правдой, то нас ждет сверхмощная потребительская модель, которая превзойдет GeForce RTX 3090 Ti даже не в два раза.





Инсайдер довольно подробно описывает возможную новинку. По его данным, она будет построена на плате PG137-SKU0. Учитывая, что GeForce RTX 4090 приписывают плату PG139, можно ждать ряд как качественных, так и количественных отличий. Ранее говорили о том, что Nvidia может выпустить 3D-карту с тремя вентиляторами (речь о моделях самой Nvidia, а не партнерских), и в таком случае перспективная GeForce RTX 4090 Ti – явный претендент на мощную систему охлаждения. К тому же, по данным источника, значение TBP (то есть потребление всей платы) составит 800 Вт, и дополнительный вентилятор тут точно лишним не будет.

“the beast”

PG137-SKU0

AD102-450-A1

18176FP32

48G 24Gbps GDDR6X

total board power ~800W

— kopite7kimi (@kopite7kimi) July 25, 2022

В качестве GPU выступит AD102-450-A1 с 18176 ядрами CUDA, а объем памяти GDDR6X составит 48 ГБ (!), причем будет использоваться быстрая память GDDR6X с частотой 24 ГГц. При такой конфигурации пропускная способность памяти составит 1,1 ТБ/с.

Нужно заметить, что инсайдер не раскрывает название потенциальной новинки, так что она может оказаться как и GeForce RTX 4090 Ti, так и моделью линейки Titan. По слухам, премьера GeForce RTX 40 состоится в начале октября, так что если такая модель и правда планируется Nvidia к выпуску, то ждать ее осталось недолго.