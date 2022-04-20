Нужны ли рынку ноутбуки с гибкими экранами? HP готовит такую модель с 17-дюймовой панелью OLED

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Складными смартфонами с гибкими экранами уже никого не удивить. А вот ноутбуки с подобными дисплеями пока очень большая редкость. Как сообщается, такое устройство готовит компания HP.



Lenovo ThinkPad X1 Fold

Об этом стало известно, потому как SK IE Technology заявила о том, что будет поставлять прозрачную полиимидную пленку, которая используется в качестве покрытия экранов в складных ноутбуках. В данном случае поставки будут для ноутбуков HP.

Компания SK IE Technology будет эксклюзивным поставщиком такой продукции для HP. При этом поставлять свою продукцию она будет компании LG Display, которая будет наносить такую плёнку на свои гибкие экраны OLED, а уже затем эти панели будут отправлены сборщикам ноутбуков HP.

Сообщается, что мобильный ПК получит 17-дюймовый дисплей OLED, который в сложенном виде будет иметь диагональ 11 дюймов. Источник говорит о поставке всего около 10 000 единиц продукции, то есть HP выпустит именно такое количество ноутбуков. Это очень мало на фоне как-нибудь классических моделей, но пока это скорее экспериментальные устройства. Ожидается, что новинка HP будет представлена в конце текущего или в начале следующего года.