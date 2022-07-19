«Нужно рассчитывать на то, что YouTube все-таки будет заблокирован», — Игорь Ашманов заявил, что это произойдёт осенью

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов заявил, что YouTube может быть заблокирован в РФ к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов.





Нам нужно рассчитывать на то, что YouTube все-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет [запрещенный] контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео ВКонтакте станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена [YouTube].

Игорь Ашманов

Ещё весной Ашманов заявлял, что нужно готовиться к блокировке YouTube, так как сервис не планирует договариваться с российскими властями по вопросу соблюдения законодательства.

На этой неделе Google оштрафовали в России на 21 миллиард рублей.