Нужно ли вытирать посуду после мытья

Практически во всех фильмах, где показаны будни героев, можно увидеть, как кто-то моет посуду, а потом сразу же вытирает ее полотенцем. Что в этом странного? Совершенно ничего! Но это обычное действие вызывает постоянные споры среди хозяек. Одни утверждают, что вытирать посуду после мытья пустая трата времени. Другие уверены, что это необходимость. Кто же прав?

Однозначного ответа на вопрос нет. Каждый делает так, как считает нужным и как ему удобно. Если вы еще не решили, к какому лагерю примкнуть, попробуем сегодня разобраться во всех плюсах и минусах затеи. А некоторые, возможно, захотят поменять свои привычки.

Есть ли смысл вытирать посуду насухо

Основной аргумент противников вытирания тарелок полотенцем в том, что этот процесс совершенно не гигиеничный. На поверхности могут оставаться ворсинки. К тому же повторное использование тканевой салфетки грозит попаданием на посуду бактерий. Что подводит нас к еще одной проблеме — дополнительные траты.

Чтобы полотенца всегда были чистыми, их нужно постоянно стирать. Конечно, можно купить бумажные полотенца или салфетку из микрофибры. Хотя и это достаточно затратно.

Несмотря на все минусы, аргументов «за» больше:

Отсутствие сырости в шкафу. При повышенной влажности полки из ДСП постепенно начнут вздуваться, что испортит внешний вид мебели. Также в шкафчиках может появиться грибок и плесень. А это уже опасно для здоровья. © Depositphotos На поверхности посуды не остается разводов и следов от подтеков воды. Полотенце убирает налет, который образуется из-за солей в водопроводной воде. Вытертая насухо утварь будет сверкать. Удаление остатков моющего средства и бактерий. Обычное ополаскивание не дает гарантии, что вся химия смоется. Протерев посуду салфеткой, вы гарантированно очистите ее от нежелательного налета. Также чистая ткань способна убрать с поверхности до 90 % бактерий. Не скапливается вода в поддонах сушилки. У застоявшейся жидкости очень неприятный запах, поэтому ее следует постоянно выливать. Забудете раз-другой — здравствуй, плесень. © Depositphotos

Как сушить посуду после мойки

Для сушки посуды идеально подойдет небольшое полотенце из натурального материала. Обратите внимание на его гигроскопичность: чем она выше, тем лучше. Расстелите ткань рядом с раковиной и разложите на ней помытую утварь. Когда основная часть воды стечет, рассортируйте посуду.

Ту, на которой не видны разводы, положите в сушилку. А вот стекло и металл необходимо дополнительно протереть. Тут пригодятся бумажные полотенца или салфетка из микрофибры. После окончания процедуры все тканевые изделия нужно простирнуть и высушить.

Протирать или нет, выбор по-прежнему за вами. Но теперь его сделать проще. Владельцам посудомоечных машин еще проще, техника делает всё за них. Кстати, в ней можно мыть не только тарелки и вилки. Знали об этом?

