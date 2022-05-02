«Нужно лечить»: сенатор Ковитиди поставила Украине диагноз, указав на истинные планы США

«Однако Украина — это прежде всего люди, народ, а не Зеленский или украинские олигархи. А за народ можно и потерпеть, побороться. Украину надо лечить, и быстро. Оперировать и снова лечить. Отсюда вынужденный, но единственно правильный характер российской спецоперации на Украине. Затем надо будет еще долго восстанавливать организм и психосоматику. Ведь Украина соседнее с Россией государство, а такое беспокойное, нестабильное соседство детям своим мы не имеем права оставлять», — подчеркнула собеседница НН.