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Украина давно имеет болезнь, спасать от которой страну следует незамедлительно. О том, что из себя представляет «украинский недуг», кто его принес и как от этого избавиться, в беседе с «Народными Новостями» рассказала сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Как отметила государственный деятель, Украина больна, а значит — надо лечить.
«Когда человек болеет, он, как правило, вначале не понимает, что с ним происходит, особенно если у него высокая температура. Нужен родной человек рядом и врач. Необходимо вовремя нейтрализовать реальные риски жизни и здоровью больного. С государством еще сложнее. Нужно знать весь анабиоз заболевания», — подчеркнула сенатор.
История развития болезни братского государства России началась еще в марте 1950 года, во времена СССР, когда советские власти сделали официальное заявление о разработке атомной бомбы, уточнила Ковитиди.
Именно тогда, напомнила собеседница НН, разведка США, ЦРУ, а также Британии решили разработать и применить масштабное психологическое оружие для устранения их врага номер 1 — Советского Союза. При этом спецпроект «Троя» США и НАТО пытаются реанимировать сегодня.
«Суть проекта в том, что агенты ЦРУ и их поддержка изнутри раскачивают общество, результатом чего являются слом идеологии и развал государства. Нельзя недооценивать значение агентурной сети, созданной западными спецслужбами и ЦРУ», — сообщила сенатор.
В этой связи государственный деятель также уточнила, что именно бандеровская агентура на Украине, как часть западного плана, стала авангардом, передним краем борьбы против СССР, а потом и против Российской Федерации, как его правопреемницы.
«Десятки лет ЦРУ на Украине вербовало украинских политиков и бизнесменов, как высшего эшелона, так и среднего звена. Агентов влияния вербовали технично, использовали для формирования недовольства властью, поддерживали их в социальных сетях, материально. Цель одна — формирование антироссийских взглядов у населения», — сообщила Ковитиди.
По ее словам, для высших категорий агентов открывали счета, заинтересовывая и фиксируя тем самым их слабости и создавая имущественную и психологическую зависимость.
Следующим шагом ЦРУ было создание на территории Украины военизированных формирований, их тренировка и подготовка, отметила сенатор.
«На Украине была постоянная база, возглавляемая офицером ЦРУ, которая вначале координировала оперативную деятельность против СССР, а после развала СССР действовала против России. Мы, крымчане, хорошо помним период Майдана в стране. Государство сотрясали организованные ЦРУ внутренние толчки, приведшие к конвульсиям госпереворота и установлению стойкого внешнего управления. Крым успел уйти из Украины. Другим регионам повезло меньше. Одессу жгли, Донбасс полыхал восемь лет», — сообщила собеседница НН.
Ковитиди обратила внимание на то, что помимо желания Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина максимально сохранить человеческие жизни и не разрушать города и населенные пункты, есть еще одна существенная деталь — против России фактически воюют США, НАТО и их союзники.
«Под патронатом ЦРУ, под видом охраны имущественных интересов олигархов на территории Украины были созданы частные вооруженные формирования, на базе которых оформляется неонацистская, фашистская идеология. Так, сегодня на территории Украины с помощью ЦРУ создана целая сеть нацистских организаций, в том числе запрещенный в России “Правый сектор”**, националистические батальоны “Айдар”**** (запрещен на территории России). При этом, существующая украинская власть — президент и правительство — это, безусловно, оккупационная власть. Вывод очевиден: США оккупировали Украину», — констатировала Ковитиди.
Таким образом, сенатор заявила, что целью ЦРУ является уничтожение России, а также эксплуатация природных и человеческих ресурсов. При этом Украина в планах ЦРУ уже давно поделена. То есть, Украина стала плацдармом для западной агрессии в отношении России.
«Однако Украина — это прежде всего люди, народ, а не Зеленский или украинские олигархи. А за народ можно и потерпеть, побороться. Украину надо лечить, и быстро. Оперировать и снова лечить. Отсюда вынужденный, но единственно правильный характер российской спецоперации на Украине. Затем надо будет еще долго восстанавливать организм и психосоматику. Ведь Украина соседнее с Россией государство, а такое беспокойное, нестабильное соседство детям своим мы не имеем права оставлять», — подчеркнула собеседница НН.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация
- ** – запрещенная в РФ террористическая организация