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Нужно больше интернета. Ericsson прогнозирует, что потребление мобильного трафика за пять лет вырастет почти втрое

Нужно больше интернета. Ericsson прогнозирует, что потребление мобильного трафика за пять лет вырастет почти втрое

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Развитие сетей 5G и увеличивающееся количество видеоматериалов в Сети приведёт к тому, что через несколько лет потребление мобильного трафика на смартфонах вырастет почти втрое. Это следует из отчета Ericsson Mobility Report. Так, мобильный трафик с начала 2021 года вырос на 40%, а с начала 2020 года — в два раза. Компания объясняет это в первую очередь ростом потребления видеоконтента, на который сейчас приходится 69% всего мобильного трафика. 


По итогам текущего года в среднем каждый пользователь смартфона будет ежемесячно потреблять 15 ГБ трафика, а в 2027 году показатель вырастет до 40 ГБ. К тому моменту доля видеоконтента вырастет до 79%. Для сравнения: в 2017 году на каждого пользователя в среднем приходилось лишь около 2,6 ГБ данных в месяц. Суммарно же в текущем году в месяц пользователи по всему миру будут потреблять около 90,4 эксабайт данных, а в 2027 году — уже более 282 эксабайт. 

Такой рост будет обусловлен в том числе развитием сетей 5G. Если по итогам прошлого года на эти сети приходилось лишь 10% всего трафика, то в 2027 году это будет уже 60%.  

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Ericsson
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