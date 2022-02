Нужен ли чеснок в котлетах: о чём спорят хозяйки

Каждая хозяйка готовит котлеты по-своему. И это касается не только вкусовых добавок, но и основного состава. Поэтому чеснок в котлетах встречается довольно часто. Его кладут как в свежем, так и сушеном виде. Блюдо из мяса сразу становится более ароматным и пикантным. Но существует и абсолютно противоположное мнение.

В СССР для каждого блюда существовала своя технологическая карта. И по ГОСТу в котлеты не добавляли ни лук, ни чеснок. Некоторые хозяйки до сих пор следуют этим рекомендациям. К тому же большую роль играют вкусовые предпочтения и индивидуальная непереносимость. Так нужно ли класть чеснок в фарш для котлет? Давайте разберемся.

Почему чеснок в котлетах бывает лишним

В народной медицине считается, что лук и чеснок взаимозаменяемы. Из-за этого некоторые неопытные кулинары решили, что и в случае с котлетным фаршем правило действует. Но лук, в первую очередь, ценится за сок, который выделяет. Благодаря ему фарш склеивается, а изделия становятся сочными и мягкими. А яркий привкус и аромат — приятный бонус.

С чесноком совсем другая история. Он пресный, поэтому не поможет скрепить фарш. Даже наоборот, слегка подсушивает мясо. Вот почему овощ не следует добавлять в котлеты, которые планируете запекать. Рискуете испортить их полностью.

Если вы будете жарить котлеты на сковороде, то вполне можете поэкспериментировать со вкусом. Для первого раза достаточно 2–3 зубчиков на 1 кг фарша. Захотите поострее, в следующий раз подкинете еще. При этом помните про лук. Оба ингредиента отлично сочетаются. После термической обработки запах чеснока станет менее резким.

Еще в котлеты советуют добавлять яйцо, батон, замоченный в молоке, соль и перец. С остальными специями усердствовать не стоит. Что касается прочих составляющих, вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать блюдо лучше:

Чтобы котлеты не были жесткими, сначала смешайте мясо с желтком. После тщательного вымешивания аккуратно введи в массу взбитый до устойчивой пены белок. Тогда биточки станут более пышными. Не все приветствуют хлеб в фарше. Заменить его можно манной крупой. Хватает 1 ст. л на килограмм мяса. Только не забудьте оставить вымешанный фарш на 30–40 минут, чтобы манка хорошо набухла. Выбирая панировку, отдайте предпочтение сухарям. Они лучше муки способны сохранить сок внутри мясных изделий.

Каждый сам решает, какими должны быть его идеальные котлеты. И с чесноком они или без — дело повара. Главное, чтобы вы были довольны конечным результатом. А с новыми интересными рецептами вам поможет редакция «Со вкусом».

