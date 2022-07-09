Нутрициолог Свиридова назвала уловкой маркетологов миф о пользе хлорофилла для здоровья

Пищевая добавка с хлорофиллом бесполезна для здоровья, поскольку человеческий организм не применяет фотосинтез для обмена веществ. Об этом заявила нутрициолог Елена Свиридова.
«Считается, что хлорофилл стимулирует пищеварение, обеззараживает кровь, укрепляет иммунитет и даже является профилактикой онкологических заболеваний. Но на самом деле хлорофилл не несет никакой пользы», — рассказала специалист по питанию в беседе с изданием «Газета.ру».
По ее словам, хлорофилл представляет собой ничто иное, как обычный пигмент зеленого цвета из листьев. Растениям он нужен для усвоения полезных веществ под солнечным светом. Попытка ввести моду на употребление биологически активных добавок с этим веществом не более, чем маркетинговый ход, уверила эксперт.