Нутрициолог Свиридова назвала уловкой маркетологов миф о пользе хлорофилла для здоровья

По ее словам, хлорофилл представляет собой ничто иное, как обычный пигмент зеленого цвета из листьев. Растениям он нужен для усвоения полезных веществ под солнечным светом. Попытка ввести моду на употребление биологически активных добавок с этим веществом не более, чем маркетинговый ход, уверила эксперт.