Нутрициолог перечислила симптомы, указывающие на необходимость срочного очищения от токсинов

Споры между медиками в вопросе детоксикации идут уже достаточно давно. Одни утверждают, что организм должен очищаться самостоятельно, другие настаивают на том, что для выведения шлаков и токсинов нужна помощь медиков. В беседе с корреспондентом «Народных Новостей» диетолог и нутрициолог рассказала об опасных симптомах и объяснила, как правильно выводить токсины из организма.

Современная жизнь в крупных городах, таких как Москва и другие мегаполисы, способствует накапливанию в организме вредных веществ и канцерогенов, которые содержатся в пластиковой посуде. Также вредные вещества попадают в организм и через окружающий мир, так как в нашем жилье содержится много синтетических материалов.

В кожу, через поры в наш организм попадают вредные вещества, в результате они накапливаются и в следствии могут стать причиной плохого самочувствия.

«Если самочувствие начинает ухудшаться, болеть голова, появляется нехватка энергии, чувствуется постоянная усталость, исчезает настроение, появляются высыпания на лице, необходимо обратиться в медицинское учреждение к врачу или специалисту по питанию, нутрициологу, чтобы он дал рекомендации и направил на анализы. Проводить очищение организма можно и в домашних условиях», — объяснила диетолог Писарева.

Если общее состояние плохое, в таком случае рекомендуется делать очистку организма не чаще одного раза в год.



Очищение – это не только правильное питание, это еще и исключение вредного из вашей жизни. Как пример, мы едим из пластиковой посуды, используя контейнеры, которые многие берут с собой на работу с едой, а они содержат вредные канцерогенные вещества, такие как бисфенол А. Скорей всего, специалисты будут рекомендовать не использовать данную посуду и обращать внимание на аббревиатуру, на которой будут пометки, что они без бисфенола.

«Нужно стараться куда-нибудь выезжать в лесную местность, горы, там, где чистый воздух, пожить в более натуральных условиях, в деревянных домах из натуральных срубов, организовать поход в баню, это все поможет вывести из организма шлаки и токсичные металлы. Можно употреблять специальные ферментированные напитки, которые тоже помогают чистить организм», — предложила Ирина Писарева.

Специалист утверждает, что в период, когда вы очищаете организм, питание играет важную роль. Еда в этот промежуток должна быть легкой и содержать меньше мясных продуктов, поэтому тяжелую пищу, желательно сократить на несколько дней, а лучше полностью отказаться и заменить большим количеством клетчатки, овощами и фруктами.

«Если проблемы с организмом серьезные, стоит обратиться в санаторно-курортное учреждение или же клинику, которая специализируется на очищении и пройти медикаментозный курс с препаратами и капельницы, чтобы очистить не только кишечник, но и печень. Лечение будет зависеть от показаний анализов и от общего состояния человека», — подытожила Ирина Писарева.

Ранее «Народные Новости» писали, что, употребляя гречку и каши из пшена, можно снизить уровень холестерина.

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