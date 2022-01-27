Нутрициолог Муравская отметила пользу куркумы в нормализации работы ЖКТ

Добавление в пищу такой специи, как куркума, поможет избавиться от многих проблем со здоровьем. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Муравская.

Так, куркума способна наладить работу желудочно-кишечного тракта и печени, отметила специалист. Это приправа делает с помощью воздействия на желчный пузырь и его стимуляции. Кроме этого, специя является естественным антисептиком, а также улучшает работу мозга. Об этом передает РИА Новости.

«К тому же натуральный детоксикант печени, обладает выраженным антираковым действием. С древности используется в Азии как средство номер один при любых видах болезней печени», — отметила Муравская.

Однако некоторым людям стоит от нее отказаться, добавила специалист. Например, противопоказанием станет аллергия. Кроме того, запрещено ее употреблять и людям, которые принимают антидиабетические лекарства.

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