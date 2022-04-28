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    Нутрициолог Квашнина призвала делать шашлык из индейки для сохранения здоровья сердца

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Нутрициолог Квашнина призвала делать шашлык из индейки для сохранения здоровья сердца

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    pixabay.com

    Правильно приготовленный шашлык не навредит здоровью. В первую очередь следует выбрать наименее вредное мясо, считает нутрициолог Лидия Квашнина. 

    Медицинский специалист посоветовала готовить шашлык из индейки. Мясо птицы обладает большим количеством полезного белка. При этом следует сократить потребление красного мяса, передает издание «Чемпионат». 

    Свинина и говядина тоже обладают полезными микроэлементами. Однако большое их количество может привести к развитию заболеваний сердца. 

    Кроме того, запеченные на мангале креветки и кабачки станут низкокалорийной заменой свиному шашлыку. 

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