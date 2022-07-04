Нурлан Сабуров вернулся к концертам после скандалов в США и оскорбил Ксению Собчак. Она ему ответила

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Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров снова дает концерты — теперь уже на территории России. Ранее комика раскритиковали зрители за отказ публично осудить военную спецоперацию РФ на Украине. Вернувшись на сцену, Сабуров снова оказался в центре скандала, нелестно высказавшись в адрес Ксении Собчак, которая ранее раскритиковала его за отказ высказаться против спецоперации.

Комик Нурлан Сабуров долго “не слышал” вопросов аудитории по поводу его отношения к происходящему. Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву, — заявила она после скандалов с отмененными концертами.

Комик решил ответить телеведущей и во время своего выступления в Балашихе заявил следующее: Давайте об очевидном. Собчак — лошадь.

Ксения Собчак не стала игнорировать выпад Сабурова. Нурланчик, любимый, про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и острый, а как про главное, так у тебя ипотека, — написала Ксения Собчак в телеграм-канале.

За телеведущую уже вступились и другие публичные люди, в том числе Лаура Джугелия, которая отметила, что такое поведение непозволительно, даже если человек не нравится.

Ранее Сабуров оказался в центре скандала из-за отказа публично осуждать спецоперацию на Украине. Ситуацию обострила акция против спецоперации на одном из его концертов: на сцену вышла украинская художница Юлия Косивчук в окровавленном платье. В ответ Сабуров пошутил, что у девушки месячные. После нескольких скандалов концерты комика в США отменили.

Сабуров объяснил, почему не выступает с публичными комментариями: он заявил, что у него ипотека и он не хочет рисковать.