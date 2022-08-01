Нумеролог Кузнецов предрек Галкину и Пугачевой печальное будущее и развод

«Пара заряжается от зрителей, вечеринок, светских мероприятий и концертов. Сейчас с притоком дополнительной энергии наблюдаются большие сложности. Если в ближайшее время обстановка не нормализуется, в семье Галкина и Пугачевой наступят сложные времена, и тогда развод неизбежен», – заявил Кузнецов.