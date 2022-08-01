Нумеролог Кузнецов предрек Галкину и Пугачевой печальное будущее и развод

Нумеролог Владимир Кузнецов допустил скорый развод юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой. О судьбе звездной пары специалист рассказал в комментарии изданию Starhit.
Он рассказал, что Галкин и Пугачева своим союзом обеспечили друг другу пиар на долгие годы. Однако сейчас ситуация для них резко ухудшилась, финансы сокращаются, что впоследствии может обернуться разводом, считает нумеролог.
«Пара заряжается от зрителей, вечеринок, светских мероприятий и концертов. Сейчас с притоком дополнительной энергии наблюдаются большие сложности. Если в ближайшее время обстановка не нормализуется, в семье Галкина и Пугачевой наступят сложные времена, и тогда развод неизбежен», – заявил Кузнецов.