Нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей продлили на год

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Центральный банк РФ принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для кредитных организаций за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.
Такой же льготный период для банков установлен и на переводы россиян в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы. По мнению ЦБ, этот шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для своих клиентов.
В настоящий момент жители России могут бесплатно переводить через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. При переводах свыше соответствующей суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода (но не больше 1,5 тыс. рублей).
Количество переводов между физлицами через Систему быстрых платежей возросло в 2,3 раза за первый квартал 2022 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.