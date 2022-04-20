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    Нуланд: страны НАТО могут организовать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя с разрешения России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Нуланд: страны НАТО могут организовать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя с разрешения России

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    Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos / globallookpress

    Страны Североатлантического альянса могут принять участие в
    эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия. Об этом сообщила заместитель
    госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

    Чиновница отметила, что с разрешения Москвы представители
    НАТО обеспечат безопасную эвакуацию горожан и раненых украинских военных.

    «В таком случае в эвакуации будут участвовать “союзники
    по НАТО”», — цитирует Нуланд американский телеканал CNN.

    Также заместитель госсекретаря напомнила, что ранее похожие
    договоренность уже несколько раз распадалась, поэтому именно Россия должна
    обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя.

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