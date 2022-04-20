Нуланд: страны НАТО могут организовать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя с разрешения России

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Страны Североатлантического альянса могут принять участие в
эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия. Об этом сообщила заместитель
госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Чиновница отметила, что с разрешения Москвы представители
НАТО обеспечат безопасную эвакуацию горожан и раненых украинских военных.
«В таком случае в эвакуации будут участвовать “союзники
по НАТО”», — цитирует Нуланд американский телеканал CNN.
Также заместитель госсекретаря напомнила, что ранее похожие
договоренность уже несколько раз распадалась, поэтому именно Россия должна
обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя.
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