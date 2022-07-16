Нудистам в Сочи пригрозили штрафами и арестом на 15 суток

Путешественников, отдыхающих на пляжах в Сочи в голом виде, ждет штраф за мелкое хулиганство. Подробности рассказали в Ассоциации туроператоров России.
Нарушителей общественного порядка будут штрафовать в соответствии со статьей 20.1 Кодекса административных правонарушений РФ. Любителей позагорать без одежды ждет штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.
В Сети ранее появилось видео, на котором отдыхающие обсуждают девушек, расположившихся неподалеку без одежды. Сейчас в Сочи нет пляжей только для нудистов. Некоторые путешественники используют для этих целей отдаленные участки Адлерского и Хостинского районов. Штрафы за отдых на пляжах без одежды распространены и за рубежом. Например, их практикуют в Италии и Испании.