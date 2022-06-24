«Ну, и наплевать на санкции»: Юрий Николаев прокомментировал свое отношение к ограничениям

Россия, несмотря на все ограничения против себя, справится с любыми трудностями. Об этом сообщил 73-летний артист Юрий Николаев. По его словам, каждый должен развиваться в своем деле и продолжать делать то, что приносит удовольствие.
Николаев честно рассказал, как относится к введенным в отношении России санкциям. Артист не особо переживает из-за ограничений. По его словам, он спокойно может провести лето на даче вместо поездки в другую страну.
«Наплевать на санкции. Нам надо петь, танцевать, давать концерты. Тем более у нас большая страна. Не могу выехать за границу, так сейчас никто не может этого сделать», — прокомментировал телеведущий.
Он также отметил, что не очень расстраивается из-за сложившейся ситуации. По словам Николаева, Россия имеет много красивых мест, которые можно для себя открыть, передает Starhit.
Венгрия ранее призвала Европу прекратить вводить санкции против России. В ином случае западные страны окажутся на проигравшей стороне, передает URA.RU.