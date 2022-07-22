Ноябрьск попал в пятерку «умных городов» России

Минстрой России подвел итоги 2021 года и составил рейтинг городов по уровню цифровизации. В пятерке лидеров оказался Ноябрьск, сообщает сайт «Красный Север».
В топ-5 «умных городов» вошли те населенные пункты, где проживает от 100 до 250 тысяч человек. Среди них оказался Ноябрьск. Его сосед Новый Уренгой занял только 24 место в номинации «Большие города». Салехард расположился на 11 строчке. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург.
Населенные пункты оценивались по 47 показателям. Среди них городское управление, умное ЖКХ, инновации в среде, транспорт, системы общественной и экологической безопасности, туризм и другие. Власти Ямала напомнили, что проекты региона не раз становились лидерами в федеральных рейтингах.