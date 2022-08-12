Новый законопроект оговаривает повышение МРОТ до 30 тысяч рублей

Депутаты Госдумы предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Законопроект «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда» фракция ЛДПР о главе с Леонидом Слуцким планирует внести на рассмотрение 11 августа, пишут «Известия».
Документ предусматривает повышение МРОТ с 2023 года. По словам его авторов, это позволит сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения.
«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — указано в пояснительной записке.
Депутаты отмечают, что новая методика расчета МРОТ, привязанная к медианной зарплате, не привела к его росту. Так, если в 2019 году показатель был установлен на уровне 12 130 рублей, то его повышение к 1 января 2021 года составило лишь 5,5%, или 12 792 рубля в месяц.