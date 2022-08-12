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Новый законопроект оговаривает повышение МРОТ до 30 тысяч рублей

Новый законопроект оговаривает повышение МРОТ до 30 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей

Депутаты Госдумы предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Законопроект «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда» фракция ЛДПР о главе с Леонидом Слуцким планирует внести на рассмотрение 11 августа, пишут «Известия».

Документ предусматривает повышение МРОТ с 2023 года. По словам его авторов, это позволит сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — указано в пояснительной записке.

Депутаты отмечают, что новая методика расчета МРОТ, привязанная к медианной зарплате, не привела к его росту. Так, если в 2019 году показатель был установлен на уровне 12 130 рублей, то его повышение к 1 января 2021 года составило лишь 5,5%, или 12 792 рубля в месяц.

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