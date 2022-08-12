Новый законопроект оговаривает повышение МРОТ до 30 тысяч рублей

Депутаты отмечают, что новая методика расчета МРОТ, привязанная к медианной зарплате, не привела к его росту. Так, если в 2019 году показатель был установлен на уровне 12 130 рублей, то его повышение к 1 января 2021 года составило лишь 5,5%, или 12 792 рубля в месяц.