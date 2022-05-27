Новый внедорожник Great Wall Tank 500 лидирует по продажам в Китае

Под капотом внедорожника стоит трехлитровый 354-сильный мотор, работающий в тандеме с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Базовая комплектация Tank 500 стоит 335 тысячи юаней (3,2 млн рублей), пишет NJcar .

Tank 500 превосходит по габаритам Toyota Land Cruiser 300. Автомобиль имеет хищный дизайн — массивную решетку радиатора, увеличенную оптику и вертикальные задние фонари. В салоне располагается виртуальная приборная панель с большим сенсорным экраном.

Мощный внедорожник компании Great Wall Tank 500 в апреле разошелся в Китае тиражом более тысячи экземпляров, опередив Haval H9 и Nissan Terra .