Новый владелец Starbucks в России раскрыл варианты возможного названия сети кофеен

Возможные варианты названия кофеен Starbucks в России раскрыл новый владелец сети, ресторатор Антон Пинский. Он подчеркнул, что концепция заведений останется прежней.
По словам предпринимателя, что в ходе ребрендинга сеть может получить название Starbox или Stars. Однако Пинский уверен, что посетили все равно ответят негативом на изменения.
Именно поэтому было принято решение не уходить от оригинального названия. Это сделано, чтобы бренд остался узнаваемым для клиентов, сообщил Пинский в интервью Ксении Собчак.
Ранее стало известно, что совладельцем Starbucks в России стал певец и предприниматель Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати. Он также отметил, что посетителям не стоит ждать серьезного ребрендинга.