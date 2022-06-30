Новый видеодрайвер Intel получил поддержку 3D-карт Arc A770M и A550M

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Компания Intel выпустила новые бета-версии драйверов для дискретных настольных и мобильных графических процессоров Intel Arc Alchemist, а также встроенных видеокарт Intel Xe-LP 12-го поколения. Одним из нововведений там стала поддержка игровых видеокарт среднего и высокого класса A770M и A550M, что может указывать на скорое их появление на рынке.





Помимо этого, Intel дала возможность отключать встроенные оптимизации производительности для приложений. На данный момент драйверы оптимизированы для тестовых приложений 3DMark Timespy и Port Royale, потому видеокарты хорошо показывают свою мощность в них. Однако по той же причине эти данные не учитываются в общей статистике организации UL Benchmarks.

Также появилась поддержка игр Monster Hunter Rise: Sunbreak, F1 2022 и Arcadegeddon в рамках программы Game On. А в некоторых играх исправили ошибки. Список проектов с исправлениями выглядит так:

Metro Exodus: Enhanced Edition (DX12);

Horizon Zero Dawn (DX12);

F1 2020 (DX12);

Crossfire (DX9);

Euro Truck Simulator 2 (DX11);

The Sims 4 (DX9);

Ghostwire: Tokyo (DX12).

Ранее стало известно, что дискретная видеокарта Intel может «прописаться» и в портативной консоли Ayaneo Next II. Правда, тем будет, скорее всего Arc A350M либо A370M.