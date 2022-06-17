Новый символ Русского мира: на ПМЭФ-2022 Белгород представил шоколад «Алешка»

Шоколад «Алешка» с патриотическим посылом был представлен на стенде Белгородской области в рамках XXV Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает с места событий корреспондент издания «Народные Новости», входящего в Медиагруппу «Патриот».
На ПМЭФ-2022 представлен стенд от Белгородской области с амбициозными и смелыми проектами, которые планируют реализовать в самое ближайшее время. При этом здесь присутствуют примеры и воплощенных идей.
Так, сотрудница Белгородской кондитерской фабрики Екатерина привезла на форум оригинальную продукцию своего предприятия. Девушка представила шоколадку, однако она не простая, а тематическая, называется «Алешка».
По ее словам, на ней изображен тот самый белгородский мальчишка Алешка, который вдохновляет российских воинов совершать подвиги, и тем самым делает ночи мирных жителей спокойными.
Отметим, что восьмилетний Алеша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу, чтобы отдать честь проезжающим военным, которые участвуют в специальной операции на Украине. При этом военнослужащие сигналят ему, останавливаются, чтобы сфотографироваться и сделать подарок.
«Идея родилась, когда все увидели мальчика, который вдохновил не только наших солдат, но и всех жителей нашего региона сплотиться в одно целое и верить в светлое будущее», — рассказала представительница Белгородской области журналисту НН.
Однако Белгородская область представил и другие очень амбициозные проекты. Так, по словам уполномоченного от региона, группа компаний в Алексеевском городском округе планирует развивать проект по созданию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертикального и горизонтального взлета и посадки для перевозки людей.
В этом году в Белгороде стартует проект строительства парка аттракционов для развлечений. По словам представителя, реализовать его планирует группа компания «Агро-Белогорье».
«Объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей, планируется создать 78 рабочих мест. Проект перешел в активную стадию, уже выбран участок и ведутся работы. Также в Старооскольском городском округе планируется перспективный проект с инвестициями в 212 млрд рублей и созданием 986 рабочих мест», — сообщил представитель Белгородской области.
В рамках Петербургского международного форума — 2022 регион планирует найти новых партнеров, а также инвесторов, которые помогут реализовать амбициозные проекты.
Отметим, в 2022 году главной темой ПМЭФ станет поиск новых возможностей в изменившемся мире. В нем примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.