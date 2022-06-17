Новый символ Русского мира: на ПМЭФ-2022 Белгород представил шоколад «Алешка»

Отметим, что восьмилетний Алеша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу, чтобы отдать честь проезжающим военным, которые участвуют в специальной операции на Украине. При этом военнослужащие сигналят ему, останавливаются, чтобы сфотографироваться и сделать подарок.