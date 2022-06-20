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Новый ресторан «Вкусно — и точка» открылся в Магнитогорске

Новый ресторан «Вкусно — и точка» открылся в Магнитогорске
pxhere.com

Ресторан «Вкусно — и точка» впервые открыл свои двери в Магнитогорске. Преемник «Макдоналдса» расположился на улице Гагарина.

Сообщается, что ресторан быстрого питания начал обслуживать горожан 20 июня. Вскоре в Магнитогорске на улице Завенягина может появиться еще одно заведение обновленной сети фастфуда, передает издание “Вечерний Магнитогорск”.

Западные средства массовой информации ранее прокомментировали открытие ресторанов сети «Макдоналдс» в России под новым брендом «Вкусно и точка». Подобная перезагрузка стала знаком того, что российская экономика справляется с западными санкциями, уверены журналисты американского издания The New York Times.

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