Новый Redmi K выходит уже в июле

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Redmi готовится к запуску нового телефона серии K, опубликовав первый тизер, который прямо указывает на это. Смартфон Redmi K50i 5G должен быть выпущен уже в июле.

Устройство Xiaomi с номером модели 22041216I недавно было одобрено Бюро индийских стандартов (BIS). Ранее в этом году Redmi выпустила Redmi Note 11T Pro в Китае. Это устройство недавно было переименовано в POCO X4 GT на мировом рынке. В Индии он появится под названием Redmi K50i 5G. Ожидается, что китайский Redmi Note 11T Pro+ 5G дебютирует в Индии под названием Redmi K50i Pro 5G. Пока неизвестно, дебютирует ли он вместе с K50i 5G.





Redmi K50i 5G будет оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем IPS FHD+ с частотой 144 Гц. Он будет работать под управлением операционной системы Android 12 на базе MIUI 13. Телефон будет построен на базе однокристальной системы Dimensity 8100. Он будет доступен с 6/128 и 8/128 ГБ памяти.

Аккумулятор емкостью 5080 мА•ч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт. Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп, а основная будет 64-меагпиксельной.





Второй смартфон (переименованный Redmi Note 11T Pro+), скорее всего, будет иметь идентичные характеристики, но при этом он получит аккумулятор емкостью 4400 мА•ч с поддержкой 120-ваттной зарядки.