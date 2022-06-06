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Новый польский учебник истории с «фейками» о ЕС стал причиной скандала в Варшаве

Новый польский учебник истории с «фейками» о ЕС стал причиной скандала в Варшаве
pxhere.com

Новое учебное пособие «История и современность. 1945-1979 гг.» в Польше стало причиной скандала среди либерально настроенного общества. Об этом информирует EADaily.

Польской академии наук не понравилось то, что автор пособия, коим является Войцех Рошковский, выступил с откровенной критикой в адрес Евросоюза. По мнению историка, объединение продвигает атеизм и «гендерную идеологию». 

«Христианская демократия в Европе, конечно, существует, но не нужно ее отождествлять с “христианскими демократами сорок и более лет назад”», – написал в учебнике Рошковский.

Также академики сочли недостоверной информацию о потерях Польши в ходе Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что польские спецслужбы готовят спецоперацию по захвату украинских территорий. Об этом рассказал политолог Марат Баширов.

варшава история Польша
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