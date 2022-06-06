Новый польский учебник истории с «фейками» о ЕС стал причиной скандала в Варшаве

Новое учебное пособие «История и современность. 1945-1979 гг.» в Польше стало причиной скандала среди либерально настроенного общества. Об этом информирует EADaily.
Польской академии наук не понравилось то, что автор пособия, коим является Войцех Рошковский, выступил с откровенной критикой в адрес Евросоюза. По мнению историка, объединение продвигает атеизм и «гендерную идеологию».
«Христианская демократия в Европе, конечно, существует, но не нужно ее отождествлять с “христианскими демократами сорок и более лет назад”», – написал в учебнике Рошковский.
Также академики сочли недостоверной информацию о потерях Польши в ходе Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что польские спецслужбы готовят спецоперацию по захвату украинских территорий. Об этом рассказал политолог Марат Баширов.