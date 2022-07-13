Новый подвид омикрон-штамма «Кентавр» впервые обнаружили в Нидерландах

Первый случай заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса «Кентавр» подтвердился в Нидерландах. Об этом сообщили в Голландском национальном институте общественного здравоохранения.
Специалисты обнаружили субвариант BA.2.75 в образце, полученном в северо-восточном регионе Гелдерланд. Впервые данный подвид выявили в Индии, затем он распространился в Австралии, Японии, Канаде, США, Германии и Великобритании.
«Мало что известно о BA.2.75. Похоже, что ему легче обойти защиту, созданную против SARS-CoV-2, с помощью небольших специфических изменений», — заявили представители института.
Прародителем «Кентавра» считается субвариант «Омикрона» BA.2, который произошел от оригинальной мутации.