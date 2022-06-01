Новый «неубиваемый» смартфон Samsung порадует производительностью, но не автономностью. Galaxy XCover6 Pro полностью рассекречен

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Новый защищённый смартфон Samsung, согласно свежим данным, будет называться Galaxy XCover6 Pro. И уже сейчас у нас есть его изображения и параметры.





Смартфон будет достаточно толстым и увесистым: 169 х 80 х 10 мм при массе 235 г. Но это нормально для данного класса.





Новинка получит дисплей IPS диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+. Никакой повышенной кадровой частоты, к сожалению, не будет. Сердцем новинки послужит Snapdragon 778G, так что аппарат будет производительнее большинства среднебюджетных моделей Samsung. Ранее защищённые модели компании таким преимуществом похвастаться не могли.





Также в конфигурацию Samsung Galaxy XCover6 Pro войдёт 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, фронтальная камера разрешением 13 Мп, основная разрешением 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 4050 мА•ч, что в плюсы новинке явно не запишешь. Источник также говорит о защите от воды (IP68), но это и так понятно, учитывая класс аппарата.