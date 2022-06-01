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Новый «неубиваемый» смартфон Samsung порадует производительностью, но не автономностью. Galaxy XCover6 Pro полностью рассекречен

Новый «неубиваемый» смартфон Samsung порадует производительностью, но не автономностью. Galaxy XCover6 Pro полностью рассекречен

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Новый защищённый смартфон Samsung, согласно свежим данным, будет называться Galaxy XCover6 Pro. И уже сейчас у нас есть его изображения и параметры. 


Смартфон будет достаточно толстым и увесистым: 169 х 80 х 10 мм при массе 235 г. Но это нормально для данного класса.  

Новый «неубиваемый» смартфон Samsung порадует производительностью, но не автономностью. Galaxy XCover6 Pro полностью рассекречен

Новинка получит дисплей IPS диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+. Никакой повышенной кадровой частоты, к сожалению, не будет. Сердцем новинки послужит Snapdragon 778G, так что аппарат будет производительнее большинства среднебюджетных моделей Samsung. Ранее защищённые модели компании таким преимуществом похвастаться не могли. 

Новый «неубиваемый» смартфон Samsung порадует производительностью, но не автономностью. Galaxy XCover6 Pro полностью рассекречен

Также в конфигурацию Samsung Galaxy XCover6 Pro войдёт 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, фронтальная камера разрешением 13 Мп, основная разрешением 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 4050 мА•ч, что в плюсы новинке явно не запишешь. Источник также говорит о защите от воды (IP68), но это и так понятно, учитывая класс аппарата. 

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samsung
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RusNewsToday24
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