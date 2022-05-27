Новый «Москвич» действительно может оказаться оригинальной моделью. Власти Москвы выкупили большое прессовое производство, позволяющее наладить выпуск кузовов для нового авто

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Ранее мы уже писали о том, что Минпромторг, власти Москвы и «КамАЗ» ведут переговоры с китайскими автопроизводителями, которые могли бы помочь в возрождении марки «Москвич» — авто планируется собирать на бывшем московском заводе Renault, который сейчас отошел Москве. Так как на заводе нет цеха штамповки, без которого невозможно наладить производство совершенно нового авто, появились слухи, что новые «Москвичи» окажутся переименованными «китайцами», собранными из машинокомплектов. Однако, как оказалось сейчас, в распоряжении правительства Москвы уже есть прессовое производство, и совсем не маленькое.





Речь о предприятии «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ), которое ранее выпускало кузовные панели для российских Arkana, Duster и Kaptur. ААТ на 83,11% принадлежало японской корпорации IHI, которая 21 марта приостановила работу в России. Тем не менее, сейчас предприятие работает. Как такое возможно? По данным Telegram-канала «Русский автомобиль», IHI продало свою долю в предприятии властям Москвы. Сделано это было недавно, поэтому сделка пока не нашла отражения в базе данных Единого государственного регистра юридических лиц.

Что это значит на практике? У Москвы уже есть и большой автомобильный завод, и мощное прессовое производство для него — ААТ производило более 150 видов штампованных деталей для автомобилей Renault, а мощность завода при трехсменном режиме работы составляет 250 000 комплектов в год. «Русский автомобиль» полагает, что вокруг проекта сейчас будет консолидированы производители компонентов. В итоге новый «Москвич» действительно может оказаться совершенно новым, а не переименованным «китайцем». Правда вопрос платформы для такого авто по-прежнему стоит остро.