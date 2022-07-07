Новый министр финансов Британии сразу после назначения призвал Джонсона уйти в отставку

Глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави сразу после назначения на эту должность обратился к премьер-министру Борису Джонсону с призывом уйти в отставку.
Джонсон позавчера назначил Захави министром финансов, ранее эту должность занимал Риши Сунака, решивший сложить с себя полномочия. Новый министр перешел к решительным действиям — он считает, что Джонсону пора покинуть свой пост, о чем он его и попросил.
Стоит отметить, что из британского правительства вышли не менее 50 чиновников, в том числе высокопоставленных.