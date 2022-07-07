Новый министр финансов Британии сразу после назначения призвал Джонсона уйти в отставку

Джонсон позавчера назначил Захави министром финансов, ранее эту должность занимал Риши Сунака, решивший сложить с себя полномочия. Новый министр перешел к решительным действиям — он считает, что Джонсону пора покинуть свой пост, о чем он его и попросил.