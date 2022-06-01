Новый ЛГБТ-батальон появился в украинской армии

Отличить бойцов ЛГБТ-батальона можно по нашивке с единорогом, которая пришита на стандартные погоны. Она располагается чуть ниже государственного флага Украины, передает Reuters.
Авторами такого отличительного знака стали представители ЛГБТ-сообщества Александр Жуган и Антонина Романова. Они познакомились в Киеве на почве общего интереса к театру. После начала российской спецоперации пара решила пополнить ряды территориальной обороны Украины.
ЛГБТ-представители уже не впервые встречаются в рядах украинских войск. Одним из наиболее известных таких бойцов является Виктор Пилипенко, который в 2018 году признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и создал сообщество «Военные ЛГБТ и их союзники».