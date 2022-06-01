Новый ЛГБТ-батальон появился в украинской армии

ЛГБТ-представители уже не впервые встречаются в рядах украинских войск. Одним из наиболее известных таких бойцов является Виктор Пилипенко, который в 2018 году признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и создал сообщество «Военные ЛГБТ и их союзники».