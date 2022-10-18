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Новый исправительный центр для осужденных открылся в Ростовской области

Новый исправительный центр для осужденных открылся в Ростовской области
Федеральное агентство новостей

В Ростовской области на базе «Исаевского машиностроительного завода» (ИМЗ) открылся новый исправительный центр.

Это первое в регионе подобное заведение, появившееся на базе коммерческого предприятия. Центр имеет свое общежитие, в котором созданы гуманные бытовые условия, чтобы осужденные имели возможность отдохнуть после выполнения положенных работ, сообщает ИА «Мангазея».

Уточняется, что двухэтажное модульное общежитие рассчитано на размещение 90 осужденных, пока в центре находятся только 18 человек, все они трудоустроены на различных должностях ИМЗ. Пополнение не заставит себя долго ждать.

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