Новый исправительный центр для осужденных открылся в Ростовской области

В Ростовской области на базе «Исаевского машиностроительного завода» (ИМЗ) открылся новый исправительный центр.
Это первое в регионе подобное заведение, появившееся на базе коммерческого предприятия. Центр имеет свое общежитие, в котором созданы гуманные бытовые условия, чтобы осужденные имели возможность отдохнуть после выполнения положенных работ, сообщает ИА «Мангазея».
Уточняется, что двухэтажное модульное общежитие рассчитано на размещение 90 осужденных, пока в центре находятся только 18 человек, все они трудоустроены на различных должностях ИМЗ. Пополнение не заставит себя долго ждать.