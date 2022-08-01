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«Новый эталон производительных мобильных телефонов» — подробности о смартфоне OnePlus Ace Pro

«Новый эталон производительных мобильных телефонов» — подробности о смартфоне OnePlus Ace Pro

На этой неделе будет выпущен смартфон OnePlus Ace Pro, который производитель называет «новым эталоном производительных мобильных телефонов».

Сегодня OnePlus официально заявила, что OnePlus Ace Pro оснащен флагманским датчиком изображения Sony IMX766 и построен на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Основная камера OnePlus Ace Pro может делать 50-мегапиксельные фотографии, поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS) и может создавать четкие снимки как днем, так и в темноте. В смартфоне используется собственный алгоритм обработки изображений.


Сегодня многие смартфоны используют данный датчик изображения оптического формата 1/1,56 дюйма с пикселями размером 2 мкм и возможностью объединения информации их четырёх соседних пикселей.

Помимо Snapdragon 8 Plus Gen 1 смартфон также получит 16 ГБ быстрой оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4800 мА•ч и поддержку 150-ваттной зарядки.

Презентация новинки ожидается 3 августа.

OnePlus
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RusNewsToday24
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