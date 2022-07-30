Новый экскурсионный маршрут расскажет об истории Кировской железной дороги

Во время экскурсии можно познакомиться с историческими зданиями в Кирове, которые так или иначе связаны с железной дорогой, передает «Кировская правда». Кроме того, можно узнать о том, как царский министр финансов Сергей Юльевич Витте стал почетным гражданином Вятки, ни разу не побывав в городе.