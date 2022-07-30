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Новый экскурсионный маршрут расскажет об истории Кировской железной дороги

Новый экскурсионный маршрут расскажет об истории Кировской железной дороги
pxhere.com

В Кирове разработан новый экскурсионный маршрут «Вятка железнодорожная». Программа экскурсии приурочена к 160-летию Горьковской железной дороги, которое будет отмечаться 1 августа.

Во время экскурсии можно познакомиться с историческими зданиями в Кирове, которые так или иначе связаны с железной дорогой, передает «Кировская правда». Кроме того, можно узнать о том, как царский министр финансов Сергей Юльевич Витте стал почетным гражданином Вятки, ни разу не побывав в городе.

Расскажет экскурсия и о том, как благодаря железнодорожному вокзалу в городе появился водопровод. О том, как кировские производители машин соревновались с немцами и выиграли это соревнование. А также о том, как станция «Киров-Котласский» попала в художественный фильм «Карусель на базарной площади».

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