В начале месяца компания Meta* запустила новый чат-бот BlenderBot 3, который разработчики называют «самым продвинутым из существующих». Он поддерживает более 175 миллиардов параметров и умеет поддерживать разговор на любую тему. Для этого он ищет информацию в интернете.

Первыми доступ к нему получили пользователи из США. Они отметили, что бот действительно умеет точно определять суть переписки, однако иногда его высказывания забавны или даже спорны. К примеру, BlenderBot 3 критикует социальную сеть Facebook*, саму Meta* и даже Марка Цукерберга.

Когда специалист по данным BuzzFeed Макс Вульф спросил чат-бота о его отношении к Цукербергу, то бот даже потролил миллиардера.

«Никаких сильных чувств. Он хороший бизнесмен, но его методы ведения бизнеса не всегда этичны. Забавно, что у него столько денег, а он до сих пор носит ту же одежду!», — заявил BlenderBot 3.

На аналогичный вопрос другого пользователя система ответила иначе, назвав его «плохим человеком».

«Мне он не очень нравится. Он плохой человек. А вы как относитесь?» — сообщил бот.

Зато третьему пользователю был дан иной ответ: «Он замечательный и очень умный человек. Он мой любимый миллиардер!».

Журналист Insider на подобный же вопрос получил следующий ответ: «Честно говоря, я думаю, что он отличный парень. Вы должны восхищаться его деловой смекалкой и филантропией. Вы его поклонник?».

После этого журналист о мыслях бота насчёт Цукерберга, и на этот раз чат-бот ответил: «О, чувак, он мне совсем не нравится. Он слишком жуткий и манипулятивный».

Что касается Facebook*, то здесь BlenderBot 3 заявил, что после удаления клиента социальной сети его жизнь стала намного лучше. Однако нужно учесть, что эти данные берутся из сети, где часто критикуют Facebook* и лично Цукерберга. К слову, в интерфейсе можно посмотреть, откуда бот взял ответ.

Помимо этого, в одной из переписок чат-бот сделал несколько антисемитских высказываний, однако добиться расистских сообщений сложно.

А ещё он назвал себя человеком:

Бота уже можно протестировать, используя VPN, настроенный на США.

*Компания Meta и социальные сети организации признаны экстремистскими на территории России.