Новый британский главком призвал создать армию, способную «победить Россию»

Новый глава армии Британии Патрик Сандерс заявил, что необходимо создать армию, способную «победить Россию» и «снова воевать в Европе».
«Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», — цитирует РИА Новости выступление Патрика Сандерса.
Военный добавил, что его поколение должно подготовить армию, способную «снова воевать в Европе».
Ранее президент РФ Владимир Путин завил, что Запад взял курс на долгосрочную политику сдерживания России, но в итоге санкции против Москвы нанесли урон всей мировой экономике.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.