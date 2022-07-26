Новым символом Венецианского кинофестиваля стала львица

Организаторы Венецианского кинофестиваля представили новый постер: впервые в истории вместо льва символом мероприятия стала львица.

Автором постера выступил итальянский художник Лоренцо Маттотти. 90 лет спустя Венецианский лев, который был символом кинофестиваля, превратился в львицу, которая летит сквозь историю с энергией и легкостью, становясь символом надежды, отказа от агрессии и жестокости, — заявил художник.

Венецианский кинофестиваль в этом году отмечает 90-летие.

В этом году Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября. Председателем жюри в этом году станет актриса Джулианна Мур. Кинофестиваль откроет фильм “Белый шум” режиссера Ноа Баумбаха, главную роль в котором сыграл актер Адам Драйвер. Полную программу кинофестиваля должны объявить 26 июля.

Ранее стало известно, что в этом году Венецианский кинофестиваль не примет российскую делегацию из-за военной спецоперации РФ на Украине. Однако исключение сделают для отдельных кинематографистов из России, которые публично осуждают спецоперацию.