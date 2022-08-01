Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало информационное агентство ТСН24

Медиагруппа «Патриот» 1 августа заключила соглашение о сотрудничестве с информационным агентством ТСН24.
ТСН24 является одним из ведущих новостных порталов Тульской области. На протяжении 14 лет агентство предоставляет читателям актуальные и свежие новости, а также статьи и обзоры. Кроме того, ТСН24 входит в тройку СМИ региона по посещаемости и цитируемости.
«Я рад приветствовать нового партнера! Работа сообща всегда благоприятно влияет на исход дела, а в нынешних условиях без достойных напарников нам никуда. Я рад возможности еще больше расширить новостную повестку наших изданий и уверен, что нас ждет активная и результативная совместная работа на благо нашего общества», — подчеркнул глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.
В рамках сотрудничества партнеры намерены обмениваться эксклюзивным контентом. Также они будут оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям.