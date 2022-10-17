Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стала интернет-газета V-Tagile.ru

Интернет-газета V-Tagile.ru информирует читателей о событиях в Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области на протяжении 10 лет. Отмечается, что за этот период издание заняло место в двадцатке наиболее посещаемых новостных ресурсов области. По мнению главы Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука, партнерство с V-Tagile.ru позволит расширить новостную повестку, а также увеличить охват аудитории.