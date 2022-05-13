Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стал медиахолдинг «НИА»

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Медиагруппа «Патриот» и медиахолдинг «НИА» стали партнерами, заключив соглашение о сотрудничестве.
«Независимое Информационное Агентство» создали в Сибири в 1994 году. Его деятельность изначально был ориентирована на общественно-политическую и экономическую жизнь Красноярского края, а затем расширилась и на другие регионы.
«Сегодня мы с радостью объявляем о партнерстве с медиахолдингом “Независимого Информационного Агентства”. Все больше высококлассных и профессиональных СМИ начинают сотрудничество с нами. Мы уже давно с вниманием относимся к материалам медиахолдинга, как к источнику уникальной информации», — поприветствовал новых партнеров глава Медиагруппы Николай Столярчук.
Он выразил уверенность, что итогом заключенного сотрудничества станет долгая и плодотворная совместная работа. При этом в рамках соглашения партнеры будут обмениваться актуальными новостями.