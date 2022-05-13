Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стал медиахолдинг «НИА»

«Сегодня мы с радостью объявляем о партнерстве с медиахолдингом “Независимого Информационного Агентства”. Все больше высококлассных и профессиональных СМИ начинают сотрудничество с нами. Мы уже давно с вниманием относимся к материалам медиахолдинга, как к источнику уникальной информации», — поприветствовал новых партнеров глава Медиагруппы Николай Столярчук.