    В тренде

    Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стал медиахолдинг «НИА»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стал медиахолдинг «НИА»

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    prt scr mediapatriot.ru

    Медиагруппа «Патриот» и медиахолдинг «НИА» стали партнерами, заключив соглашение о сотрудничестве.

    «Независимое Информационное Агентство» создали в Сибири в 1994 году. Его деятельность изначально был ориентирована на общественно-политическую и экономическую жизнь Красноярского края, а затем расширилась и на другие регионы.

    «Сегодня мы с радостью объявляем о партнерстве с медиахолдингом “Независимого Информационного Агентства”. Все больше высококлассных и профессиональных СМИ начинают сотрудничество с нами. Мы уже давно с вниманием относимся к материалам медиахолдинга, как к источнику уникальной информации», — поприветствовал новых партнеров глава Медиагруппы Николай Столярчук.

    Он выразил уверенность, что итогом заключенного сотрудничества станет долгая и плодотворная совместная работа. При этом в рамках соглашения партнеры будут обмениваться актуальными новостями.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »