Новым «Москвичом» готов заняться создатель «Москвич-2141»

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Бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола Игорь Зайцев работал на предприятии с 1974 по 1987 год, когда были выпущены модели «Москвич-2140» и «Москвич-2141».

В интервью изданию «Газета.Ru» Игорь Зайцев заявил, что он с радостью принял бы участие в создании нового «Москвича» и рассказал, каким должен быть новый автомобиль, по его мнению. «Мне было бы приятно поучаствовать на уровне консультанта», — подтвердил Игорь Зайцев, которому сегодня уже 83 года.

Игорь Зайцев заявил, что сегодня нужно понять, что вкладывается в эту будущую модель, какие есть технологии и возможности, так как в автомобильном дизайне все взаимосвязано – конструкции, требования безопасности, аэродинамика, и те возможности, которыми сейчас располагает промышленность.





Современный «Москвич» должен быть визуально прочным, аэродинамичным, чтобы во внешности проявлялись аспекты пассивной безопасности.

Игорь Зайцев

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на заводе «Рено Россия» возобновят производство легковых автомобилей под знаменитым брендом «Москвич». Сначала выйдут модели с ДВС, а потом и электромобили. Возможные сроки начала выпуска новых автомобилей «Москвич» пока не сообщаются.